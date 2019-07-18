Кросби считает Федерера и Тома Брэди примерами спортивного долголетия

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби рассказал о спортсменах-ветеранах, которые вдохновляют его своим примером.

- Роджер Федерер и Том Брэди до сих пор в топе, и это впечатляет, - приводит The Athletic слова 31-летнего хоккеиста. - Не хочу сравнивать себя с ними, поскольку они выступают в других видах спорта. Но их примеры меня вдохновляют. Я уверен, что для условного Брэди игра сильно изменилась по сравнению с тем, какой она была 10 лет назад.

37-летний швейцарский теннисист Федерер - обладатель 20 титулов "Большого шлема", а 41-летний Брэди - игрок в американский футболу, распасовщик "Нью-Ингленд Пэтриотс", выступающего в НФЛ, является 6-кратным чемпионом Супербоула.