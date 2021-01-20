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Кросби подчеркнул важность победы над «Вашингтоном»

20 января 2021, 09:16
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, почему для его команды было важно обыграть «Вашингтон» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я думаю, что все они (матчи — Прим. «СЭ») важны, — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. — Если посмотреть на матчи в Филадельфии, то счет, вероятно, не отображал то, как мы играли. Мы допустили несколько ошибок, но отыграться и добыть две большие победы было очень важно».

В активе нападающего решающий гол в овертайме.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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