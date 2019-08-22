Кросби будет скучать по Герину, который стал генеральным менеджером «Миннесоты»

22 августа, «Миннесота» объявила о назначении Билла Герина на пост генерального менеджера команды. Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби пожелал удачи 48-летнему американцу в новом клубе.

— Рад за Билли, и я буду скучать по тому времени, когда он был здесь, — сказал Кросби. — Герин — отличный лидер и всегда был рядом со мной со дня его приезда в «Пингвинз». Я знаю, что он будет отличным генеральным менеджером в «Миннесоте».

Ранее Герин работал ассистентом генерального менеджера «Питтсбурга».

В минувшем сезоне «Миннесота» не сумела выйти в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции.

Crosby: «I am happy for Billy, and I am going to miss having him around... He is a great leader and was always there for me since the day he came to Pittsburgh. I know he'll be a great general manager.» — Pittsburgh Penguins (@penguins) August 21, 2019

«Миннесота» назначила Герина на пост генерального менеджера