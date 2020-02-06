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Крэйг Беруби: «Тарасенко нужно постепенно входить в ритм»

6 февраля 2020, 20:43
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби поделился информацией о состоянии здоровья нападающего Владимира Тарасенко. Россиянин, который восстанавливается после операции на плече, начал тренировки на льду.

 — Это просто здорово, — цитирует Беруби в Twitter журналист Луи Корач. — Он может начать набирать форму и снова возвращаться в коллектив.

Ему нужно постепенно входить в ритм. Но очень хорошо, что он уже начал работать с нами.

В этом сезоне Тарасенко провел в регулярке НХЛ 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

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