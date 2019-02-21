Ковальчук продает дом в Нью-Джерси за 18 миллионов долларов

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук выставил на продажу свой особняк в Нью-Джерси, сообщает NY Post. Он хочет получить за дом и участок в 0,8 гектара 18 миллионов долларов.

Ковальчук приобрел участок в 2010 году, выступая за "Нью-Джерси", за 4,5 миллиона долларов. На нем он построил дом площадью 2 тысячи квадратных метров, который включает в себя 8 спален, 11 ванных комнат и столовую банкетного размера.

Также в особняке есть бар, бассейн, массажный кабинет, тренажерный зал и сауна.