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Ковальчук прибыл в Монреаль

4 января 2020, 18:46
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Нападающий Илья Ковальчук прибыл в Монреаль. В ближайшее время 36-летний россиянин присоединится к своему новому клубу, сообщает в Twitter журналист TVA Рено Лавуа.

Накануне Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона. Зарплата игрока составит 700 тысяч долларов. К тому же договор носит двусторонний характер. Если Ковальчук будет отправлен в АХЛ, то его зарплата уменьшится до 70 тысяч.

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