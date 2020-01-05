Ковальчук надеется дебютировать за «Монреаль» в понедельник

Новичок «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что надеется дебютировать в матче против «Виннипега» в понедельник. Российский нападающий сегодня прилетел в расположение нового клуба.

— Я немного устал, потому что я только прилетел этим утром, — цитирует пресс-служба НХЛ Ковальчука. — Я не спал много, но чувствую себя хорошо. Встретился с парнями, тренерским штабом. Такое чувство, что команда дружелюбная, и это здорово. Хочу попасть в заявку на матч как можно скорее, но все зависит от тренера. Надеюсь, я буду на льду завтра.