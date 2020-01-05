Ковальчук на французском языке поприветствовал «Монреаль». Видео

Новичок «Монреаля» Илья Ковальчук выбрал идеальный способ выразить свою любовь к новому городу, в котором будет теперь играть. Он на французском языке поприветствовал журналистов.

— Je suis très heureux d'être à Montréal (Я очень рад быть в Монреале. — Перевод), — сказал на французском языке Ковальчук, когда начал общение с журналистами. Дальше продолжил на английском, - Я очень рад, что теперь здесь, потому что это у команды невероятная фанатская база. Это безумие. Каждый раз, когда я играл здесь раньше, вспоминаю, что здесь одна из лучших арен для игры. Мне не терпится выйти на лед.