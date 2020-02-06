Ковальчук готов начать переговоры о новом контракте с «Монреалем» через «пару недель»

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук пока не начинал переговоры о новом контракте с клубом. 36-летний россиянин заявил, что будет готов заняться этим вопросом через пару недель, сообщает журналист TSN Джон Лу в Twitter.

Ковальчук подписал минимальный контракт с «Канадиенс» до конца нынешнего сезона, после того как его прежнее соглашение с «Лос-Анджелесом» было расторгнуто. Всего на счету нападающего 10 (5+5) очков в 13 матчах за канадский клуб, двусторонний контракт с которым рассчитан до конца сезона.