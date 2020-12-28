Кори Перри перешел в «Монреаль»

Нападающий Кори Перри стал игроком «Монреаля». Как сообщает официальный сайт клуба, односторонний контракт заключен сроком на год с зарплатой в 750 тысяч долларов.

Перри — обладатель Кубка Стэнли-2007 в составе «Анахайма». В прошлом сезоне 35-летний форвард выступал за «Даллас», провел 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (5+16) очко. В плей-офф на его счету 27 игр и 9 (5+4) очков.