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Комиссионер НХЛ — об отставке Питерса: «Мы хотим сделать хоккей открытым и инклюзивным видом спорта»

4 декабря 2019, 08:51
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли выступили с заявлением в связи с отставкой Билла Питерса с поста главного тренера «Калгари» из-за расистских высказываний в адрес нападающего Акима Алиу.

— Мы рады, что встретились сегодня с Алиу и провели продуктивный и откровенный разговор, — говорится в заявлении на официальном сайте НХЛ. — Сегодняшняя дискуссия является частью более широкого и тщательного анализа, который проводит Лига. У нас общая цель: сделать хоккей открытым и инклюзивным видом спорта на всех уровнях.

У НХЛ не будет дальнейших комментариев до окончания заседаний Совета попечителей в следующий понедельник и вторник.

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