Комиссионер НХЛ: «Дешевле было бы вообще не играть»

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен сообщил о грядущих финансовых потерях лиги и клубов. Из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ пройдет в укороченном формате: команды в регулярном чемпионате проведут по 56 матчей вместо 82. Начнется сезон при пустых трибунах.

«Давайте я кое-что проясню: мы будем играть сезон, потому что считаем это важным для хоккея, потому что игроки и болельщики этого хотят. Каким-то людям, в особенности если они на изоляции, мы сможем вернуть чувство, будто все нормально. Для нас дешевле было бы не играть вовсе. Лига и клубы от игр за закрытыми дверьми потеряют больше денег, чем если бы сезон вовсе не возобновили» — приводит слова комиссионера ESPN.

Сезон НХЛ начнется 14 января в 1.30 по московскому времени игрой «Филадельфии» против «Питтсбурга».