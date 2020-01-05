«Колорадо» выиграл у «Нью-Джерси», Каменев набрал 1 очко
«Колорадо» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Эвеланш» одержали вторую победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Дэвилз».
Российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Голы: Рантанен — 13 (Маккиннон, Жирар), 31:23 — 0:1. Коул — 4 (Каменев, Белльмар), 35:34 — 0:2. Рантанен — 14 (Макар, Маккиннон), 40:08 — 0:3. Коулман — 13 (мен.), 46:36 — 1:3. Белльмар — 7 (мен.), 53:49 — 1:4. Боквист — 4 (бол., Ватанен, Заха), 58:37 — 2:4. Рантанен — 15 (п.в., Жирар, Коул), 59:44 — 2:5.
Вратари: Блэквуд (56:47 — 57:40, 57:56 — 58:37, 58:46 — 59:44) — Грубауэр.
Штраф: 26 — 6.
Броски: 30 (12+4+14) — 34 (10+13+11).
Наши: Гусев (16.59/1/-3) — Задоров (15.23/0/+1), Каменев (9.37/1/+1).
5 января. Нью-Джерси. Prudential Center.