НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Колорадо» выиграл у «Нью-Джерси», Каменев набрал 1 очко

5 января 2020, 05:43
Теги:

«Колорадо» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Эвеланш» одержали вторую победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Дэвилз».

Российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Голы: Рантанен — 13 (Маккиннон, Жирар), 31:23 — 0:1. Коул — 4 (Каменев, Белльмар), 35:34 — 0:2. Рантанен — 14 (Макар, Маккиннон), 40:08 — 0:3. Коулман — 13 (мен.), 46:36 — 1:3. Белльмар — 7 (мен.), 53:49 — 1:4. Боквист — 4 (бол., Ватанен, Заха), 58:37 — 2:4. Рантанен — 15 (п.в., Жирар, Коул), 59:44 — 2:5.

Вратари: Блэквуд (56:47 — 57:40, 57:56 — 58:37, 58:46 — 59:44) — Грубауэр.

Штраф: 26 — 6.

Броски: 30 (12+4+14) — 34 (10+13+11).

Наши: Гусев (16.59/1/-3) — Задоров (15.23/0/+1), Каменев (9.37/1/+1).

5 января. Нью-Джерси. Prudential Center.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир