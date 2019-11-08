«Колорадо» разгромил «Нэшвилл». Команды забросили 13 шайб
«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (9:4). «Эвеланш» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию.
Российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился голевой передачей.
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Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Нэшвилл» — 9:4 (2:1, 6:2, 1:1)
Голы: Макар — 2 (Нието, Грэйвс), 0:49 — 1:0. Эллис — 3 (Джохансен), 12:08 — 1:1. Маккиннон — 9 (бол., Макар, Бураковски), 17:56 — 2:1. Форсберг — 7 (Арвидссон, Джохансен), 21:25 — 2:2. Дюшен — 5 (бол., Арвидссон, Йоси), 24:55 — 2:3. Донской — 6 (Маккиннон, Колверт), 25:26 — 3:3. Грэйвс — 2 (Кадри, Жост), 25:46 — 4:3. Бураковски — 5 (Каменев, Джонсон), 26:57 — 5:3. Нието — 4 (мен., Комфер, Грэйвс), 27:47 — 6:3. Колверт — 4 (Маккиннон, Макар), 30:01 — 7:3. Донской — 7 (Джонсон, Маккиннон), 33:26 — 8:3. Смит — 2 (Бонино, Гримальди), 52:41 — 8:4. Донской — 8 (бол., Бураковски, Тайнан), 57:53 — 9:4.
Вратари: Францоуз — Ринне (Сарос, 26:57).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 45 (18+18+9) — 24 (6+6+12).
Наши: Задоров (7.13/0/0), Каменев (11.18/0/+1), Ничушкин (14.02/1/0) — -.
8 ноября. Денвер. Pepsi Center.
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