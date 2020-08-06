«Колорадо» разгромил «Даллас», Наместников забил гол

«Даллас» в матче группового этапа проиграл «Колорадо» — 0:4. На счету Владислава Наместникова гол, «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приема за 12.53 на льду. У Валерия Ничушкина 2 броска и 2 хита за 14.19. Никита Задоров сыграл 16.17.

Антон Худобин отразил 36 бросков из 40. У Александра Радулова 2 минуты штрафа за 16.27. У Дениса Гурьянова 2 броска и 5 силовых приемов за 13.22.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. У «Колорадо» две победы, у «Далласа» — два поражения.

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Запад. Групповой раунд

«Даллас» — «Колорадо» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Макар — 1 (бол., Ландескуг, Кадри), 3:19 — 0:1. Донской — 1 (Жирар, Бураковски), 15:29 — 0:2. Наместников — 1 (Маккиннон, Рантанен), 37:30 — 0:3. Бураковски — 1 (бол., Жирар, Донской), 41:31 — 0:4.

Вратари: Худобин — Францоуз.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (13+8+6) — 40 (14+13+13).

Наши: Гурьянов (13.22/2/0), Радулов (16.27/0/0) — Задоров (16.17/1/0), Наместников (12.53/3/+1), Ничушкин (14.19/2/0).

6 августа. Эдмонтон. Rogers Place.