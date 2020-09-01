«Колорадо» сократил отставание от «Далласа» в серии 1/2 финала Западной конференции. «Эвеланш» выиграли у «Старз» — 6:3. Счет в серии стал — 2-3.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин вышел на лед по ходу первого периода, когда Бен Бишоп пропустил 4 шайбы. Россиянин за 41 минуту отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции. Пятый матч

«Колорадо» — «Даллас» — 6:3 (5:0, 1:2, 0:1)

Голы: Белльмар — 2 (О`Коннор, Нието), 4:37 — 1:0. Бураковски — 5 (Рантанен, Макар), 11:51 — 2:0. Маккиннон — 8 (Комфер, Грэйвс), 12:32 — 3:0. Кадри — 8 (Ничушкин, Ландескуг), 13:43 — 4:0. Рантанен — 6 (Жирар, Бураковски), 14:27 — 5:0. Павелски — 8 (Янмарк, Гурьянов), 27:50 — 5:1. Хейсканен — 4 (бол., Гурьянов, Хинтс), 37:31 — 5:2. Бураковски — 6 (Маккиннон), 38:04 — 6:2. Бенн — 5 (бол., Гурьянов, Хейсканен), 54:12 — 6:3.

Вратари: Хатчинсон — Бишоп (Худобин, 13:43, 54:20 — 59:40).

Штраф: 18 — 38.

Броски: 41 (23+15+3) — 34 (5+11+18).

Наши: Задоров (27.42/1/+2), Наместников (8.38/1/0), Ничушкин (28.36/3/+1) — Гурьянов (18.11/3/0), Радулов (9.31/4/-3).

1 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-3.