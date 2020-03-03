«Колорадо» одержал седьмую победу подряд, Наместников забил дебютный гол

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:2. На счету Владислава Наместникова дебютный гол за «лавин» и показатель полезности «+1» за 15.52 на льду. У Валерия Ничушкина результативная передача, «+1» и 2 броска в створ за 14.20. У Владислава Каменева «-1» за 5.54. У Никиты Задорова «+1» и 2 броска за 16.25.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Колорадо» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Манта — 15 (Ларкин, Бига), 5:48 — 1:0. Наместников — 14 (Грэйвс, Ничушкин), 12:50 — 1:1. О`Коннор — 2 (Ландескуг, Маккиннон), 34:31 — 1:2.

Вратари: Бернье (58:07) — Хатчинсон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 18 (4+6+8) — 27 (14+7+6).

Наши: — — Задоров (16.25/0/+1), Каменев (5.54/1/-1), Наместников (15.52/1/+1), Ничушкин (14.20/2/+1).

3 марта. Детройт. Little Caesars Arena.