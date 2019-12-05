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«Колорадо» обыграл «Торонто», Ничушкин отметился голом в меньшинстве

5 декабря 2019, 05:34
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«Колорадо» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Эвеланш» одержал четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в третьем периоде отметился заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Колорадо» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Маккиннон — 18 (бол., Рантанен, Макар), 30:52 — 0:1. Хаймэн — 3 (Керфут, Сиси), 32:42 — 1:1. Ничушкин — 3 (мен.), 46:40 — 1:2. Донской — 12 (п.в., Колверт, Маккиннон), 58:41 — 1:3.

Вратари: Андерсен (57:40 — 58:41, 58:51) — Грубауэр.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 39 (12+11+16) — 31 (10+13+8).

Наши: Михеев (15.51/0/0) — Задоров (21.45/1/+1), Ничушкин (17.36/5/+1).

5 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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