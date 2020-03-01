«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» и одержал шестую победу подряд, у Ничушкина «+2»

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 2:3. Победный гол на счету Эрика Джонсона.

На счету Валерия Ничушкина 2 минуты штрафа, показатель полезности «+2» и бросок в створ за 16.37 на льду. У Владислава Наместникова бросок в створ и силовой прием за 12.48. У Никиты Задорова бросок и 2 силовых приема за 14.48.

«Лавины» одержали шестую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Ландескуг — 18 (Джонсон, Жирар), 33:23 — 0:1. Каут — 2 (Жост, Макар), 35:38 — 0:2. Арвидссон — 15 (Эллис, Йоси), 54:40 — 1:2. Джонсон — 2 (п.в.), 59:03 — 1:3. Ярнкрок — 13 (Эллис, Йоси), 59:58 — 2:3.

Вратари: Сарос (59:00 — 59:03) — Францоуз.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (9+13+10) — 31 (8+10+13).

Наши: — - Задоров (14.48/1/0), Наместников (13.11/1/0), Ничушкин (16.37/1/+2).

1 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.