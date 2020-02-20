«Колорадо» обыграл «Айлендерс», Ничушкин сделал результативный пас

«Колорадо» выиграл у «Айлендерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Йоонас Донской, Андре Бураковски и Габриэль Ландескуг. Результативный пас в свой актив записал Валерий Ничушкин. У гостей голом отметился Брок Нельсон.

«Колорадо» набрал 75 очков и занимает третье место на Западе. У «Айлендерс» 72 очка и шестая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Айлендерс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Донской — 15 (Макар, Ничушкин), 9:07 — 1:0. Бураковски — 20 (Маккиннон, Макар), 20:45 — 2:0. Ландескуг — 16 (Маккиннон, Грэйвс), 47:43 — 3:0. Нельсон — 22 (Барзал, Эберле), 57:46 — 3:1.

Вратари: Францоуз (47:41 — 47:43) — Варламов (57:06 — 57:46, 58:08).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (17+9+3) — 28 (11+7+10).

Наши: Задоров (19.20/2/0), Каменев (8.31/0/0), Ничушкин (18.27/3/+1) — -.

20 февраля. Денвер. Pepsi Center.