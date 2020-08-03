«Колорадо» на последней секунде матча вырвал победу у «Сент-Луиса»

«Колорадо» в матче группового этапа обыграл «Сент-Луис» — 2:1. Назем Кадри забросил победную шайбу за секунду до окончания основного времени. На счету Никиты Задорова 2 минуты штрафа и 3 силовых приема за 14.03 на льду. У Валерия Ничушкина 4 силовых приема за 15.46. У Валдислава Наместникова 2 броска в створ и 2 силовых приема за 11.09.

На счету Владимира Тарасенко «-1» и 2 броска за 14.10. У Ивана Барбашева 2 броска и 7 силовых приемов за 11.48.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. При равенстве показателей в квартетах выше будет тот, кто имел преимущество по проценту очков в регулярном чемпионате.

НХЛ

Запад. Посев 1/4 финала

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Перрон — 1 (бол., Шенн, О`Райлли), 16:46 — 0:1. Грэйвс — 1 (Рантанен), 45:33 — 1:1. Кадри — 1 (бол., Ландескуг, Маккиннон), 59:59 — 2:1.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон.

3 августа. Эдмонтон. Rogers Place.