Журналист TSN Фрэнк Сервалли провел опрос с целью определить фаворита в борьбе за Кубок Стэнли в сезоне-2020/21.

В опросе приняли участие 22 эксперта, среди которых — журналисты, генеральные менеджеры команд, тренеры, аналитики и другие представители клубов. Большинство из них назвали фаворитом предстоящего сезона «Колорадо». «Эвеланш» набрали 11 голосов. Второй командой в рейтинге стала «Тампа-Бэй» (5 голосов), третье место — у «Бостона» (3 голоса). По одному голосу получили «Филадельфия», «Питтсбург» и «Вегас».

Наиболее популярная пара финала Кубка Стэнли — «Колорадо» — «Тампа-Бэй» (9 голосов).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 14 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 56 матчей.