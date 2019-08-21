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Колин Уайт подписал шестилетний контракт с «Оттавой» на 28,5 миллиона долларов

21 августа 2019, 19:05
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Нападающий Колин Уайт продлил контракт с «Оттавой», сообщается на официальном сайте лиги. Соглашение рассчитано на 6 лет, за этот срок 22-летний форвард заработает 28,5 миллиона долларов.

— Мы считаем Колина одним из лучших наших ключевых молодых игроков, которые будут способствовать успеху команды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — сказал генеральный директор «Оттавы» Пьер Дорион.

Уайт в 71 матче минувшего регулярного чемпионата набрал 41 (14+27) очко, его показатель полезности составил «-24».

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