Колин Уайт подписал шестилетний контракт с «Оттавой» на 28,5 миллиона долларов

Нападающий Колин Уайт продлил контракт с «Оттавой», сообщается на официальном сайте лиги. Соглашение рассчитано на 6 лет, за этот срок 22-летний форвард заработает 28,5 миллиона долларов.

— Мы считаем Колина одним из лучших наших ключевых молодых игроков, которые будут способствовать успеху команды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — сказал генеральный директор «Оттавы» Пьер Дорион.

Уайт в 71 матче минувшего регулярного чемпионата набрал 41 (14+27) очко, его показатель полезности составил «-24».

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков