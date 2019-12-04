«Коламбус» проиграл «Аризоне», Гавриков и Любушкин не набрали очков
«Коламбус» дома уступил «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). «Блю Джэкетс» потерпели второе поражение кряду.
Российские игроки Владислав Гавриков и Илья Любушкин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Келлер — 5 (бол., Дворак, Кессел), 19:11 — 0:1. Кукан — 1 (бол., Милано, Мюррей), 22:24 — 1:1. Фишер — 4 (Седерберг, Димерс), 29:35 — 1:2. Круз — 6 (Седерберг, Голигоски), 36:39 — 1:3. Тексье — 4 (Аткинсон, Фолиньо), 42:13 — 2:3. Седерберг — 8 (п.в.), 59:25 — 2:4.
Вратари: Корписало (59:07 — 59:25) — Кюмпер.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 35 (9+16+10) — 28 (11+9+8).
Наши: Гавриков (13.55/0/-2) — Любушкин (11.39/0/0).
4 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.
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