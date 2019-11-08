«Коламбус» прервал неудачную серию, обыграв «Аризону»
8 ноября 2019, 07:40
«Аризона» на своем льду проиграла «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Блю Джэкетс» одержали первую победу послея пяти подряд поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Коламбус» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Нюквист — 3 (Джонс, Бьоркстранд), 0:14 — 0:1. Седерберг — 5 (Любушкин), 11:24 — 1:1. Чикран — 3 (Грабнер, Хиностроза), 32:04 — 2:1. Бемстрем — 1 (бол., Аткинсон, Нюквист), 37:36 — 2:2. Бьоркстранд — 4 (Дюбуа, Нюквист), 50:12 — 2:3.
Вратари: Кюмпер (58:09) — Корписало.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (16+7+10) — 33 (9+14+10).
Наши: Любушкин (9.43/1/+1) — Гавриков (21.23/0/+1).
8 ноября. Глендейл. Gila River Arena.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...