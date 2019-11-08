НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Коламбус» прервал неудачную серию, обыграв «Аризону»

8 ноября 2019, 07:40
Теги:

«Аризона» на своем льду проиграла «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Блю Джэкетс» одержали первую победу послея пяти подряд поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Коламбус» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Нюквист — 3 (Джонс, Бьоркстранд), 0:14 — 0:1. Седерберг — 5 (Любушкин), 11:24 — 1:1. Чикран — 3 (Грабнер, Хиностроза), 32:04 — 2:1. Бемстрем — 1 (бол., Аткинсон, Нюквист), 37:36 — 2:2. Бьоркстранд — 4 (Дюбуа, Нюквист), 50:12 — 2:3.

Вратари: Кюмпер (58:09) — Корписало.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (16+7+10) — 33 (9+14+10).

Наши: Любушкин (9.43/1/+1) — Гавриков (21.23/0/+1).

8 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир