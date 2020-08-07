«Коламбус» переиграл «Торонто». Михеев и Гавриков очков не набрали

«Коламбус» в овертайме обыграл «Торонто» в третьем матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ? (4:3 ОТ). Счет в серии стал 2-1.

Российские хоккеисты Владислав Гавриков и Илья Михеев очков не набрали.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

Третий матч

«Коламбус» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Сиси — 1 (мен., Керфут, Капанен), 18:52 — 0:1. Нюландер — 1 (бол., Марнер, Мэттьюс), 27:08 — 0:2. Робертсон — 1 (Капанен, Керфут), 28:48 — 0:3. Дюбуа — 1 (Веренски, Аткинсон), 31:39 — 1:3. Джонс — 1, 47:27 — 2:3. Дюбуа — 2 (Аткинсон, Савар), 50:49 — 3:3. Дюбуа — 3 (Тексье), 78:24 — 4:3.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 28:48) — Андерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 43 (6+10+14+13) — 36 (9+8+10+9).

Наши: Гавриков (24.48/3/+1) — Михеев (23.16/3/0).

7 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии — 2-1.