«Коламбус» обыграл «Оттаву», у Гаврикова и Анисимова по голевой передаче

«Коламбус» в овертайме выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду. «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из восьми поражений.

Российские игроки Владислав Гавриков и Артем Анисимов отметились голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Оттава» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Фолиньо — 8 (Дюбуа, Нюквист), 4:10 — 1:0. К. Браун — 12 (Тирни, Ярош), 10:48 — 1:1. К. Браун — 13 (бол., Анисимов, Райлли), 29:55 — 1:2. Фолиньо — 9 (Дженнер, Гавриков), 32:32 — 2:2. Уайт — 6 (Гаврилюк, Пека), 49:16 — 2:3. Матто — 2 (Харрингтон, Стенлунд), 49:45 — 3:3. Бемстрем — 7 (Веренски, Дженнер), 64:35 — 4:3.

Вратари: Мерзликинс (Корписало, 31:16) — Хегберг.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 45 (15+8+17+5) — 33 (11+13+8+1).

Наши: Гавриков (22.54/2/+1) — Анисимов (19.25/2/-1), Зайцев (26.55/3/-2).

25 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.