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«Коламбус» может отдать Корписало или Мерзликина ради центрального нападающего

2 октября 2020, 09:20
Элвис Мерзликинс. Фото nhl.com
Элвис Мерзликинс. Фото nhl.com
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«Коламбус» рассматривает вариант обмена одного из вратарей, сообщает The Score. В клубе хотят заполучить в обмен на Йоонаса Корписало или Элвиса Мерзликина центра в топ-6.

Контракт 26-летнего Корписало на 2,8 миллиона долларов рассчитан до 2022 года. В прошлом сезоне он отыграл 35 матчей в регулярном чемпионате, в среднем пропуская по 2,6 шайбы за игру и имея процент отраженных бросков 91,1.

Соглашение 26-летнего Мерзликина рассчитано 2022 года, он будет зарабатывать 4 миллиона долларов за сезон. В 31 матче минувшего сезона латвиец пропускал 2,23 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 93,5.

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