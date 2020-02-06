Классный сэйв Шестеркина в матче с «Торонто». Видео

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметился классным сэйвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». 24-летний россиянин в одной из атак соперника не позволил Остону Мэттьюсу забросить, вовремя переместившись в угол ворот и выставив ловушку.

Igor Shesterkin with a great stop on Matthews. pic.twitter.com/nNnJiPqAG0 — Leafs ALL Day (@LeafsAllDayy) February 6, 2020