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Классный сэйв Шестеркина в матче с «Торонто». Видео

6 февраля 2020, 04:56
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметился классным сэйвом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». 24-летний россиянин в одной из атак соперника не позволил Остону Мэттьюсу забросить, вовремя переместившись в угол ворот и выставив ловушку.

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