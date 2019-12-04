Кейн ударил Гудаса в голову, Овечкин заступился за партнера

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн грубо сфолил на защитнике «Вашингтона» Радко Гудасе в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). В третьем периоде форвард «Шаркс» жестко встретил соперника, попав ему в голову.

Фол Кейна привел к стычке, в которой поучаствовал и российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

В результате Гудас не смог продолжать встречу и отправился в раздевалку, а Кейн был удален до конца игры.

Wow. Kane goes straight for Gudas' head. pic.twitter.com/IeQFrU5zB1 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) December 4, 2019

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