Кейн стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой дня признан нападающий "Чикаго" Патрик Кейн. В матче с "Детройтом"​ (5:4 ОТ) 30-летний американец забил два гола, где один из них стал победным в овертайме.



Второй звездой дня назван форвард "Колорадо" Карл Седерберг, который набрал 3 (1+2) очка в игре с "Виннипегом" (7:1).



Третьим в списке звезд игрового дня стал голкипер "Бостона" Ярослав Галак. 33-летний словак отбил 31 бросок из 33 (93,9%) в матче с "Вегасом" (3:2 Б) и помог "медведям" одержать седьмую победу подряд.

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