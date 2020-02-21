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Кэри Прайс: «Помог Овечкину не забросить 700-ю шайбу»

07:47
Александр Овечкин. Фото USA TODAY Sports
Александр Овечкин. Фото USA TODAY Sports
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Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» отметил, что помог нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину не достигнуть сегодня отметки в 700 голов.

34-летний россиянин в этой встрече забросил одну шайбу и ему остался один гол до юбилейного.

— Я помог ему на этом пути, — отметил Кэри Прайс, когда его спросили про то, что Овечкин не забросил 700-ю шайбу в сегодняшнем матче.

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