«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» (4:1) во втором матче квалификационного раунда Кубка Стэнли.

В составе «Нью Йорка» единственную шайбу забросил россиянин Артемий Панарин. У «Харрикейнз» трижды отличился форвард Андрей Свечников, который стал первым автором хет-трика в матче плей-офф Кубка в клубной истории. Еще один гол забил Джордан Мартинук.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующая игра пройдет 5 августа.

НХЛ

Квалификационный раунд

Второй матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Свечников — 25 (Ахо, Ватанен), 4:32 — 1:0. Панарин — 33 (бол., Стром, Дианджело), 12:05 — 1:1. Свечников — 26 (бол., Ватанен, Ахо), 21:11 — 2:1. Мартинук — 3 (Гики, Макгинн), 22:22 — 3:1. Свечников — 27 (Ахо), 54:02 — 4:1.

Вратари: Мразек — Лундквист.

Штраф: 12 — 22.

Броски: 34 (6+12+16) — 24 (7+10+7).

Наши: Свечников (15.43/3/+2) — Бучневич (17.10/3/0), Панарин (21.36/1/-1).

3 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 2-0 (первый матч — 3:2).