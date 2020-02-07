«Каролина» одолела «Аризону» благодаря трем очкам Свечникова
«Аризона» проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился дублем и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Каролина» — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы: Голигоски — 4 (Степан, Круз), 15:45 — 1:0. Дворак — 16 (бол., Шмолц , Голигоски), 24:06 — 2:0. Свечников — 21 (Флери, Эдмундсон), 25:06 — 2:1. Славин — 5 (Дзингел, ван Римсдайк), 29:00 — 2:2. Свечников — 22 (Ахо, ван Римсдайк), 31:01 — 2:3. Ахо — 28 (Свечников, Терявяйнен), 41:03 — 2:4. Гарлэнд — 19 (Чикран, Холл), 43:27 — 3:4. Ахо — 29 (п.в.), 59:26 — 3:5.
Вратари: Раанта (57:54 — 57:26) — Раймер.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (10+12+11) — 31 (8+15+8).
Наши: Любушкин (15.34/0/+1) — Свечников (13.53/5/+1).
7 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
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