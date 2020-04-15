«Карантинная романтика». Жена Малкина показала «свидание» мужа и сына
Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новое видео в Instagram. Она показала, как нападающий и сын Никита ужинают при свечах. По словам ребенка, у них было свидание.
Также Кастерова опубликовала семейную фотографию, подписав ее «Карантинная романтика».
Anna Kasterova • 15/04 pic.twitter.com/1dRqwK0Lpq— SoccerFootball (@SportE_Eug) April 15, 2020
Anna Kasterova • 15/04 pic.twitter.com/avT7quIWnR— SoccerFootball (@SportE_Eug) April 15, 2020
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 991 275 человек. Умерших — 125 951, выздоровевших — 476 074.
По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется