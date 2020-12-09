Капризов провел первую тренировку с «Миннесотой»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел первую тренировку с командой, сообщается в Instagram клуба.

Также 23-летний россиянин прошел четвертый тест на коронавирус.

Хоккеист заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Капризов в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф у него 4 игры и 4 (2+2) очка