Канадские СМИ хвалят уверенную игру Романова за «Монреаль» в дебютном матче НХЛ

Автор канадского издания Montreal Gazette высказался о дебюте российского защитника Александра Романова за «Монреаль». «Канадиенс» проиграли «Торонто» в овертайме со счетом 4:5.

Романов провел на льду почти 22 минуты, за которые отметился результативной передачей и тремя бросками, а также заблокировал 4 броска соперников.

«Томаш Татар забил в большинстве и большая заслуга в этой шайбе принадлежит новичку защитнику Романову, чей длинный пас позволил Томашу прорваться один на один. При игре в большинстве россиянин продемонстрировал свои навыки владения шайбой, удерживая ее в зоне атаки», — говорится в статье.