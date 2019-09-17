«Калгари» обыграл «Ванкувер» в контрольном матче — 4:3. «Флэймз» вели по ходу встречи 4:0, «Кэнакс» сократили отставание до минимума, но не смогли сравнять счет.

НХЛ

Контрольный матч

«Ванкувер» — «Калгари» — 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Голы: Дюбе — 1 (Филлипс, Дэвидсон), 5:11 — 0:1. Чарник — 1 (бол.), 11:30 — 0:2. Чарник — 2 (бол., Ридер), 32:33 — 0:3. Андерссон — 1, 42:03 — 0:4. Эрикссон — 1 (Бризбуа, Лейво), 42:59 — 1:4. Тевес — 1 (Яшек), 57:51 — 2:4. Хорват — 1 (Миллер, Рафферти), 59:05 — 3:4.

Вратари: Дипьетро (Макинтайр, 40:00) — Загидулин (Парсонс, 32:16).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (7+8+14) — 43 (14+15+14).

17 сентября. Ванкувер. Rogers Arena.