«Калгари» обыграл «Детройт»
06:34
«Калгари» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). «Ред Уингз» проиграл третью встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Голы: Манджапане — 2 (Джиордано), 11:01 — 1:0. Линдхольм — 5 (бол., Ткачак, Монахэн), 29:45 — 2:0. Хелм — 3 (Манта, Чоловски), 30:13 — 2:1. Беннетт — 1 (Лучич), 43:29 — 3:1. Райан — 1, 44:57 — 4:1. Джиордано — 2 (бол., Монахэн, Райан), 48:47 — 5:1.
Вратари: Риттих — Ховард.
Штраф: 6 — 21.
Броски: 36 (10+7+19) — 28 (5+13+10).
18 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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