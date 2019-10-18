НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Калгари» обыграл «Детройт»

06:34
Теги:

«Калгари» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). «Ред Уингз» проиграл третью встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Манджапане — 2 (Джиордано), 11:01 — 1:0. Линдхольм — 5 (бол., Ткачак, Монахэн), 29:45 — 2:0. Хелм — 3 (Манта, Чоловски), 30:13 — 2:1. Беннетт — 1 (Лучич), 43:29 — 3:1. Райан — 1, 44:57 — 4:1. Джиордано — 2 (бол., Монахэн, Райан), 48:47 — 5:1.

Вратари: Риттих — Ховард.

Штраф: 6 — 21.

Броски: 36 (10+7+19) — 28 (5+13+10).

18 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир