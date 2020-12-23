«Как можно судить тренера за то, что он пнул игрока 20 лет назад?» Российский хоккеист против маразма современного мира

Бывший форвард «Лос-Анджелеса» Александр Фролов в интервью «СЭ» рассказал о том, как относится к травле тренеров НХЛ.

— Сейчас пошел тренд на охоту за тренерами старой школы. Их теперь наказывают за поступки давно минувших дней и даже лишают работы. Как к этому относитесь?

— В современном мире происходит много маразма. Разумеется, я против того, чтобы тренеры применяли грубую силу. Это неправильно. Но давайте будем честны — раньше такие поступки в хоккее воспринимались совсем иначе. Сейчас нормы поменялись. Жизнь не стоит на месте. Это нормально. Однако ситуация приняла абсурдный оборот. Как можно судить тренера за то, что 20 лет назад он пнул игрока? Не понимаю.

— Хоккеистам идет на пользу работа с жесткими тренерами?

— Все индивидуально. В любом случае жесткость не должна выходить за рамки адекватности. Это только мешает. У меня в карьере был случай, когда мы с «Авангардом» проиграли в финале Кубка Гагарина московскому «Динамо». Раймо Сумманен очень хороший тренер, но его характер сыграл злую шутку.

Когда мы повели в серии 3:1, он после четвертого матча кричал на нас, как сумасшедший. Разнес полраздевалки и сказал, что мы плохие игроки. После этого инцидента у нас психанул вратарь Карри Рамо. Он даже хотел уехать во время серии домой. Все закончилось тем, что мы проиграли три матча подряд. Я не говорю, что только Сумманен во всем виноват. Факторов поражения много, но моральный дух команды был подорван.

(Андрей Жданюк)

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