Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук выложил новое видео в сториз своего Instagram. Он рассказал о тренировках со своей женой Николь.

— Понедельник, издевательства продолжаются, — сказал Илья. — Работаем сегодня, говорит, на ноги. Вот что она делает? Колени мои побереги, роднулечка.

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса.По последним данным, в мире зарегистрированы 1 905 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 118 623 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 446 336 человек выздоровели за время пандемии.