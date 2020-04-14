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«Издевательства продолжаются». Илья Ковальчук — о тренировках под руководством жены

14 апреля 2020, 01:30
Илья Ковальчук с женой. Фото Instagram
Илья Ковальчук с женой. Фото Instagram
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Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук выложил новое видео в сториз своего Instagram. Он рассказал о тренировках со своей женой Николь.

— Понедельник, издевательства продолжаются, — сказал Илья. — Работаем сегодня, говорит, на ноги. Вот что она делает? Колени мои побереги, роднулечка.

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса.По последним данным, в мире зарегистрированы 1 905 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 118 623 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 446 336 человек выздоровели за время пандемии.

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