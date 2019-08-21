Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» признался, что в футболе более за ЦСКА.

— На футбольный дерби поедете? За кого, кстати, будете болеет?

— В футболе я всю жизнь за ЦСКА, вся моя семья — тоже. Нравились Ивица Олич и Вагнер Лав. Вообще, интересно посмотреть на московское дерби, я еще ни разу не был на новом стадионе «Спартака». Сейчас в Сент-Луисе тоже строят футбольную арену, и скоро у города будет своя команда в MLS. Спорт там развивается — это очень круто. Мы тоже переезжаем на новую арену. В следующем сезоне матч звезд НХЛ пройдет в Сент-Луисе. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Барбашева