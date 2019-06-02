11:39 2 июня | Хоккей — НХЛ

Иван Барбашев: "Приятно, что удалось забить, но это не имеет значения, ведь мы проиграли"

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Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев прокомментировал разгромное поражение от "Бостона" в третьем матче финала Кубка Стэнли (2:7). Россиянин смог отметиться заброшенной шайбой.

- Конечно, приятно, что удалось забить в своем первом финале, но на самом деле это не имеет значения, потому что мы проиграли, да еще и с таким счетом, - цитирует русскоязычная версия официального сайт НХЛ Барбашева.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/boston-won-blues-in-stanley-cup-final-game-3/c-307657950

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