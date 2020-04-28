Источник: сезон в АХЛ завершат досрочно

Руководство американской хоккейной лиги собирается досрочно завершить игровой сезон из-за пандемии коронавируса, сообщает Sportsnet. Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено об отмене оставшейся части сезона.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 058 089 человек. Умерших — 211 147, выздоровевших — 919 669.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется