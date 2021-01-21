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Источник: Овечкин сыграет в ближайшем матче НХЛ после нарушения протокола COVID-19

10:30
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и другие российские игроки, нарушившие коронавирусный протокол, смогут выйти на площадку во встрече с «Баффало», сообщает TSN 21 января.

Ранее в этот же день стало известно, что россияне собрались в гостиничном номере без медицинских масок для общения, что запрещено медицинским протоколом. НХЛ уже выписала штраф клубу в размере 100 тысяч долларов за за социальное взаимодействие между членами команды без медицинских масок.

Хоккейный инсайдер Эллиот Фридман сообщил, что хоккеисты попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о Covid-19, однако подтверждения данной информации нет.

Матч «Вашингтон» — «Баффало» состоится в субботу, 23 января. Начало — в 3.00 (мск).

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