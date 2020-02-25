Источник: «Монреаль» вел переговоры с Ковальчуком о продлении контракта

Генменеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен до обмена с «Вашингтоном» обсуждал с российским нападающим Ильем Ковальчуком продление контракта, написал на свой странице в Twitter журналист Рено Лавуа.

Канадский клуб в результате обмена россиянина в «Кэпиталз» получил право выбора в третьем раунде драфта, но будет платить половину заработной платы Ковальчука, которая составляет 700 тысяч долларов.

Напомним, «Вашингтон» стал для Ильи Ковальчука третьим клубом в этом сезоне.