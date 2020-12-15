Источник: матчи НХЛ пройдут на домашних аренах команд, без системы «пузырей»

Новый сезон НХЛ будет проходить на домашних аренах клубов, сообщает журналист Адриан Дэйтер. Систему «пузырей», введенную в концовке прошлого сезона, возвращать не будут.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ не был доигран. Возобновился сезон в формате расширенного плей-офф, причем матчи проводились в двух городах — Эдмонтоне и Торонто, а команды проживали и проводили матчи в так называемых «пузырях».

Новый сезон НХЛ все еще не стартовал, и дата его начала по-прежнему не определена.