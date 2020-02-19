«Иностранцы не понимают русскую моду». Российский хоккеист рассказал, как над ним шутят в Северной Америке

Защитник хоккейного «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» отметил, что чаще всего игроки НХЛ шутят над ним из-за одежды.

— Вы всегда откровенно говорите о чем угодно, даже называете определенные фамилии. Никогда не прилетало за это?

— Я такой человек, и все это знают. Мне прилетало, и, наверное, будет прилетать. Но я думаю, что быть честным — правильно. Всегда нужно говорить все, что думаешь.

— Над вами часто шутят в ответ?

— Конечно, да. Иностранцы не понимают русскую моду. Это идет еще со старых времен. Евгений Малкин тоже об этом говорил. Когда я покупаю новые ботинки, которые сильно выделяются, мне могут завязать шнурки вместе. В основном меня подкалывают на счет одежды. (Алена Гребенькова)