Илья Самсонов «С русскоязычными ребятами на площадке разговариваем на английском»

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов рассказал, как проходит адаптация в НХЛ. Он провел три встречи, в которых одержал две победы.

— Я уже комфортнее чувствую себя за воротами, — приводит слова Самсонова русская версия официального сайта НХЛ. — Мне ребята помогают. Друг другу все подсказываем. И я должен больше брать инициативу на себя, играть клюшкой, делать подсказки. Думаю, это со временем придет. Но уже намного лучше себя чувствую. Буду стараться и помогать команде, как могу.

У нас в команде все разговаривают только на английском. Даже с русскоязычными ребятами на площадке только так. У меня с английским вроде все лучше и лучше. Что-то пытаюсь промычать. В общении с ребятами уже комфортно себя чувствую. Чуть-суть стесняешься разговаривать, но все равно уже нормально.

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