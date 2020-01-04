Илья Самсонов: «Мне нравится, когда бросают по моим воротам».

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов рассказал, как отнесся к тому, что по его воротам в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (4:3) нанесли 41 бросок. Он отразил 38 и стал первой звездой встречи.

— Ничего страшного, мне это нравится, — цитирует Самсонова официальный сайт клуба. — Мне нравится, когда бросают по моим воротам. Это тяжелая игра, тяжелая победа. Это хорошо для команды, она была едина, много нейтрализовали удалений. Очень тяжелая игра.